Москва — первый регион России по «футбольности»

РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.

По каждому из критериев города получали от нуля до пяти баллов, за академии и школы — до десяти. Первое место заняла Москва, в которой есть четыре академии (ЦСКА, «Локомотива», «Чертаново» и «Спартака»).