Москва — первый регион России по «футбольности»
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число
Вторую строчку занял Краснодарский край, опередивший столицу по количеству выданных тренерских лицензий категорий С и D. Третье место у Ростовской области, четвёртое — у