«Уфа» проиграла «Арарату-Армения» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды «Арарат-Армения». Гол в составе «Уфы» забил Ловро Бизяк на 57-й минуте, у ереванского клуба отличились Майлсон Лима (8) и Юсуф Отубанджо (81).