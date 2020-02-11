«Уфа» проиграла «Арарату-Армения» в товарищеском матче
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Уфа» уступила армянскому клубу «Арарат-Армения» в товарищеском футбольном матче на сборе на Кипре.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Уфа» уступила армянскому клубу «Арарат-Армения» в товарищеском футбольном матче на сборе на Кипре.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды «Арарат-Армения». Гол в составе «Уфы» забил Ловро Бизяк на 57-й минуте, у ереванского клуба отличились Майлсон Лима (8) и Юсуф Отубанджо (81).
Этим матчем «Уфа» завершила сбор на Кипре. Следующий сбор клуба из Башкортостана пройдет