Умер Валерий Рейнгольд

Ранее Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков красно-белых 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 годы и за это время стал чемпионом страны в 1962 году, а также выиграл Кубок СССР в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».