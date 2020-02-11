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20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер Валерий Рейнгольд

Чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил бывший игрок красно-белых Александр Мирзоян.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Умер. Сердце, — цитирует «РИА Новости» Мирзояна.

Ранее Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков красно-белых 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 годы и за это время стал чемпионом страны в 1962 году, а также выиграл Кубок СССР в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

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24 ноября 2018© Ньюстюб
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