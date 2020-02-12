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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» интересуется форвардом «Наполи» Юнесом

«Краснодар» проявляет интерес к немецкому нападающему «Наполи» Амину Юнесу, утверждает CalcioNapoli24.

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Источник: AFP 2020

По данным источника, российский клуб провёл предварительные переговоры с агентом футболиста, чтобы выяснить у него возможность трансфера. Хавбек готов покинуть «Наполи», так как хочет получать регулярную игровую практику.

Юнес перешёл в «Наполи» летом 2018 года из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в шести матчах чемпионата Италии (один — в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года. За сборную Германии он сыграл пять матчей и забил два гола.

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