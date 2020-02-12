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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА не стал заключать контракт с футболистом Караевым

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ЦСКА не стал подписывать контракт с футболистом Давидом Караевым, который находился в команде на просмотре, сообщается на странице московского клуба в Twitter.

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Как отмечается, 24-летний форвард вернется в «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

«ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим “КАМАЗ” за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Караев провел 16 матчей в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и с 11 голами возглавляет список лучших бомбардиров в зоне «Урал-Приволжье».

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