FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

Тарасов, который находится на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — говорится в ответе пресс-службы FARE на запрос РИА Новости.