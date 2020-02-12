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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.

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Источник: РИА "Новости"

Тарасов, который находится на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — говорится в ответе пресс-службы FARE на запрос РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.

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