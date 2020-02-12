Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма «Тайна третьей планеты».
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма «Тайна третьей планеты».
Слуцкий опубликовал сразу две фотографии в своем аккаунте в Instagram, упомянув форварда «Зенита».
«Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», — написал тренер под фотографией с кадром из мультфильма «Бревно».
Позже Слуцкий выложил фотографию кота, смотрящего в зеркало, который видит в нем льва. «Дзюба у зеркала», — пошутил тренер «Рубина».
Дзюба и Слуцкий не впервые подшучивают друг над другом в социальных сетях. Ранее тренер называл Артема «игрочишкой» и сравнивал его бюст с реальным образом.