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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма «Тайна третьей планеты».

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Источник: РИА "Новости"
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Слуцкий опубликовал сразу две фотографии в своем аккаунте в Instagram, упомянув форварда «Зенита».

«Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», — написал тренер под фотографией с кадром из мультфильма «Бревно».

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Позже Слуцкий выложил фотографию кота, смотрящего в зеркало, который видит в нем льва. «Дзюба у зеркала», — пошутил тренер «Рубина».

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Дзюба и Слуцкий не впервые подшучивают друг над другом в социальных сетях. Ранее тренер называл Артема «игрочишкой» и сравнивал его бюст с реальным образом.

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