«Арсенал» проиграл «Шахтеру» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Шахтера». Голы у «Арсенала» забили Евгений Луценко (18-я минута) и Горан Чаушич (48). В составе победителей отличились Юрий Кендыш (28) и Дарко Бодул (34, 45).