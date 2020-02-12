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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» проиграл «Шахтеру» в товарищеском матче

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Тульский «Арсенал» уступил солигорскому «Шахтеру» в товарищеском футбольном матче на сборе в Турции.

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Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Шахтера». Голы у «Арсенала» забили Евгений Луценко (18-я минута) и Горан Чаушич (48). В составе победителей отличились Юрий Кендыш (28) и Дарко Бодул (34, 45).

«Арсенал» в следующем контрольном матче 20 февраля сыграет с клубом «Ордабасы» из Казахстана.

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