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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Футболист Дмитрий Тарасов объяснил опубликованную фотографию в своих социальных сетях с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус» своим «дурацким юмором».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Тарасов, который находится на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус». В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) сообщили РИА Новости, что фото, опубликованное футболистом, является проявлением расизма.

«Домашние выходные пролетели быстро, и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя. Стали спрашивать о его национальности и о вирусе, сами понимаете, как это не очень приятно», — написал Тарасов на своей странице в Instagram.

«Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала‍. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было», — добавил Тарасов.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.

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