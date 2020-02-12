Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Тарасов, который находится на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус». В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) сообщили РИА Новости, что фото, опубликованное футболистом, является проявлением расизма.

«Домашние выходные пролетели быстро, и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя. Стали спрашивать о его национальности и о вирусе, сами понимаете, как это не очень приятно», — написал Тарасов на своей странице в Instagram.

«Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала‍. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было», — добавил Тарасов.