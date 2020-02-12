Судьба Кокорина решится в Турции. Развязка главной саги зимы — близко
Финал сезона стартует в день всех влюбленных.
Финал сезона стартует в день всех влюбленных.
Самая громкая сага этой зимы — о будущем Александра Кокорина — входит в завершающую стадию. Как и в любом легендарном сериале, к финалу сезона мы подошли в состоянии, когда интрига закручена донельзя и вообще непонятно, чем дело закончится.
Краткое содержание предыдущих серий:
Единственное, что мы точно знаем о финале: к его началу все участники — «Зенит» без Кокорина, «Зенит-2» с Кокориным и «Сочи», желающий заполучить Кокорина, — 14 февраля, в день всех влюбленных, окажутся друг от друга в непосредственной близости. Команды разместятся в турецком Белеке в радиусе нескольких километров.
Предсказать, как сложится ситуация, до чего договорятся стороны и каким будет будущее Кокорина, очень сложно. На этот момент ничего не решено. И до «очной» ставки вряд ли будет. Но есть несколько нюансов, на которые надо обратить внимание, чтобы просмотр финала был более комфортным и понятным.
1. «Сочи» — единственный шанс Кокорина на продолжение карьеры в России
То, о чем Sport24 писал еще три недели назад. Информация о «Локомотиве», «Динамо», «Рубине», «Балтике» и «Арсенале» — это способ запутать сюжет. И признаем честно, способ так себе.
Если переложить эту тему на футбольную плоскость, то субъектов в этой истории ровно два — «Зенит» и «Сочи». Так было 21 января, так продолжает оставаться и прямо сейчас. И от того, уйдет Александр в аренду или нет, зависит то, получит ли он шанс остаться в «Зените» на будущий сезон.
2. «Зенит» не просто так не продлевает контракт Кокорина
Часто возникает вопрос: если «Зенит» и правда хочет заполучить Кокорина, почему он просто не предложит ему новый контракт? Ведь нынешнее соглашение истекает в конце сезона. И логично было бы дать игроку гарантии, чтобы его пребывание на курортах Краснодарского края стало более комфортным.
Но дело в том, что в этой ситуации гарантии игроку дает не «Зенит». И чтобы шанс будущим летом Кокорину был дан, сначала необходимо выполнить ряд условий. А попытка клуба продлить игрока до выполнения этих условий может усугубить ситуацию как для клуба, так и для игрока. По тем же причинам, по которым Кокорин до сих пор не играет за «Зенит».
Здесь можно понять и самого Кокорина. В сентябре 2019 года он уже поверил «Зениту», прождал полгода и ничего не получил. Кроме обещания подождать еще полгода. Да, от «Зенита» выполнение этого обещания мало зависело. Но гарантий того, что тебя не кинут летом, у Александра нет. И как минимум до лета быть не может.
С другой стороны, если Кокорин в курсе этой патовой ситуации, то не пойти навстречу клубу, который ждал его полгода после травмы и почти год — из тюрьмы, у него видимых причин нет. Разве только амбиции. Но до Лиги чемпионов их проявить будет негде. А Лига чемпионов только в сентябре.
Так что информация о новом контракте на 2,5 года — это скорее выдумки. «Зенит» и рад бы предложить, но не может.
3. Кокорин может «очиститься» через сборную России
Внезапно введенный в сезон герой. В конце января высказывания Станислава Черчесова о возможном переходе Кокорина в «Сочи» воспринимались как попытка надавить на игрока. Сейчас ситуация выглядит немного иначе. Похоже, главный тренер сборной таким образом показывает свою заинтересованность в футболисте.
И вместе с этой заинтересованностью появляется дополнительный пункт очищения за грехи осени-2018. Удачная игра в «Сочи» —> спасение команды с последнего места —> вызов в национальную команду —> полное очищение и иммунитет на последующие сезоны.
Но проблема заключается в том, что в сборную (как бы абсурдно это ни звучало) Кокорин может попасть только из «Сочи». Так что нападающему есть смысл прислушаться к Черчесову. Даже если в «Зенит» он потом и не вернется (а на данном этапе это его главный страх), то с бэкграундом в виде национальной команды и полным прощением, он будет с руками оторван на рынке РПЛ. Особенно в условиях нового лимита.
Но в любом случае, все зависит в большей степени от решения самого игрока. А о нем мы узнаем в промежутке между 14 (когда команды соберутся на сборе в Турции) и 21 февраля (когда в России закроется трансферное окно).
Одно ясно точно. Вне зависимости от того, как завершится финал сезона, нас ждет сиквел. Уже в июне 2020 года. А может быть и раньше.