Судьба Кокорина решится в Турции. Развязка главной саги зимы — близко

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Самая громкая сага этой зимы — о будущем Александра Кокорина — входит в завершающую стадию. Как и в любом легендарном сериале, к финалу сезона мы подошли в состоянии, когда интрига закручена донельзя и вообще непонятно, чем дело закончится.

Краткое содержание предыдущих серий:

Негативное отношение людей во власти мешает Кокорину завершить сезон в «Зените».

Для шанса сохранения Кокорина в «Зените» на будущий сезон, игроку надо уйти в аренду в «Сочи».

Кокорин в «Сочи» не хочет. По этой причине он тренируется с «Зенитом-2».

Контракт Кокорина истекает в конце сезона.

Единственное, что мы точно знаем о финале: к его началу все участники — «Зенит» без Кокорина, «Зенит-2» с Кокориным и «Сочи», желающий заполучить Кокорина, — 14 февраля, в день всех влюбленных, окажутся друг от друга в непосредственной близости. Команды разместятся в турецком Белеке в радиусе нескольких километров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8J3mJcHVn9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8J3mJcHVn9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8J3mJcHVn9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от «Зенит»-2 (@zenit_spb2)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-04T17:58:52+00:00">4 Фев 2020 в 9:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Предсказать, как сложится ситуация, до чего договорятся стороны и каким будет будущее Кокорина, очень сложно. На этот момент ничего не решено. И до «очной» ставки вряд ли будет. Но есть несколько нюансов, на которые надо обратить внимание, чтобы просмотр финала был более комфортным и понятным.

1. «Сочи» — единственный шанс Кокорина на продолжение карьеры в России

То, о чем Sport24 писал еще три недели назад. Информация о «Локомотиве», «Динамо», «Рубине», «Балтике» и «Арсенале» — это способ запутать сюжет. И признаем честно, способ так себе.

Если переложить эту тему на футбольную плоскость, то субъектов в этой истории ровно два — «Зенит» и «Сочи». Так было 21 января, так продолжает оставаться и прямо сейчас. И от того, уйдет Александр в аренду или нет, зависит то, получит ли он шанс остаться в «Зените» на будущий сезон.

2. «Зенит» не просто так не продлевает контракт Кокорина

Часто возникает вопрос: если «Зенит» и правда хочет заполучить Кокорина, почему он просто не предложит ему новый контракт? Ведь нынешнее соглашение истекает в конце сезона. И логично было бы дать игроку гарантии, чтобы его пребывание на курортах Краснодарского края стало более комфортным.

Но дело в том, что в этой ситуации гарантии игроку дает не «Зенит». И чтобы шанс будущим летом Кокорину был дан, сначала необходимо выполнить ряд условий. А попытка клуба продлить игрока до выполнения этих условий может усугубить ситуацию как для клуба, так и для игрока. По тем же причинам, по которым Кокорин до сих пор не играет за «Зенит».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8E72QhCYFh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8E72QhCYFh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8E72QhCYFh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от «Зенит»-2 (@zenit_spb2)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-02T19:59:49+00:00">2 Фев 2020 в 11:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь можно понять и самого Кокорина. В сентябре 2019 года он уже поверил «Зениту», прождал полгода и ничего не получил. Кроме обещания подождать еще полгода. Да, от «Зенита» выполнение этого обещания мало зависело. Но гарантий того, что тебя не кинут летом, у Александра нет. И как минимум до лета быть не может.

С другой стороны, если Кокорин в курсе этой патовой ситуации, то не пойти навстречу клубу, который ждал его полгода после травмы и почти год — из тюрьмы, у него видимых причин нет. Разве только амбиции. Но до Лиги чемпионов их проявить будет негде. А Лига чемпионов только в сентябре.

Так что информация о новом контракте на 2,5 года — это скорее выдумки. «Зенит» и рад бы предложить, но не может.

3. Кокорин может «очиститься» через сборную России

Внезапно введенный в сезон герой. В конце января высказывания Станислава Черчесова о возможном переходе Кокорина в «Сочи» воспринимались как попытка надавить на игрока. Сейчас ситуация выглядит немного иначе. Похоже, главный тренер сборной таким образом показывает свою заинтересованность в футболисте.

И вместе с этой заинтересованностью появляется дополнительный пункт очищения за грехи осени-2018. Удачная игра в «Сочи» —> спасение команды с последнего места —> вызов в национальную команду —> полное очищение и иммунитет на последующие сезоны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7lhbPIlMXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7lhbPIlMXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7lhbPIlMXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-21T15:12:29+00:00">21 Янв 2020 в 7:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но проблема заключается в том, что в сборную (как бы абсурдно это ни звучало) Кокорин может попасть только из «Сочи». Так что нападающему есть смысл прислушаться к Черчесову. Даже если в «Зенит» он потом и не вернется (а на данном этапе это его главный страх), то с бэкграундом в виде национальной команды и полным прощением, он будет с руками оторван на рынке РПЛ. Особенно в условиях нового лимита.

Но в любом случае, все зависит в большей степени от решения самого игрока. А о нем мы узнаем в промежутке между 14 (когда команды соберутся на сборе в Турции) и 21 февраля (когда в России закроется трансферное окно).