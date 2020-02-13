Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.02
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
14.02
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
14.02
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
Футбол. Зарубежный
14.02
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15.02
Мальорка
Алавес
Футбол. Зарубежный
15.02
Саутгемптон
Бернли
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба и Слуцкий снова зарубились в «Инстаграме». Стебут друг друга они очень жёстко

«Ну, игрочишка, держись» и другие яркие фразы огненного противостояния.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Артём Дзюба и Леонид Слуцкий — известные любители поострить в Сети. Ранее время от времени они подкалывали друг друга в комментариях в «Инстаграме». Однако 12 февраля их противостояние вышло на новый уровень.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дуэль между тренером и футболистом разгорелась после того, как Дзюба выложил пост с кадром из мультфильма «Тайна третьей планеты».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не я начал эту войну», — прокомментировал запись Слуцкий. Чуть позже он кольнул форварда в ответ, вспомнив про интерес «Тоттенхэма» к Дзюбе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артём ответил снимком из шоу «Форт Боярд».

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре Слуцкий показал, какой на самом деле Дзюба лев.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этом нападающий «Зенита» не успокоился. Дзюба представил главного тренера «Рубина» поправившимся персонажем из видеоигры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкий в ответ припомнил Дзюбе о его мечте поиграть за рубежом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий, трепещи и РПЛ», — иронично отозвался Артём о работе тренера за границей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В своём следующем посте Слуцкий решил поставить точку в словесной дуэли, прикрепив ролик, в котором Дзюба якобы соревнуется в набивании мяча с полным мужчиной.

«Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», — отметил тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Противостояние Слуцкого и Дзюба зародилось ещё в начале августа. Тогда тренер только зарегистрировался в «Инстаграме» и сразу же привлёк внимание форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну, игрочишка, держись», — ответил Слуцкий, а затем выложил пост про Дзюбу и его союзников.

Во время загрузки произошла ошибка.

С тех пор и до февраля столько внимания тренер и футболист друг другу уже не уделяли, но всё-таки не забывали рубиться в комментариях.

«Игрок и игрочишка, справа налево, конечно», — подписал фото Дзюбы и Головина Слуцкий.

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре тренер не оставил без внимания и фото Артёма с его картонным бюстом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тот случай, когда копия намного лучшей оригинала», — заметил Слуцкий.

«Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона. Уйдут годы», — ответил Дзюба.

В следующий раз в комментарии к нападающему тренер наведался, когда Артёма признали лучшим футболистом года в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Странно, но поздравляю», — написал Слуцкий.

«Странно, что взяли вас в “Рубин”», — парировал Дзюба.

Наконец, в середине января и Артём добрался до аккаунта Слуцкого. Форвард решил поострить в комментариях под постом, в котором футболисты сравниваются друг с другом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки», — написал Дзюба.

«Те, которые тебе не помогли, уже закончились», — ответил Слуцкий.

«В “Витессе”?» — поинтересовался игрок.

Тогда же в словесной дуэли захотел принять участие Кокорин.

«Настолько скучно у вас там?» — обратился Александр в комментариях к Дмитрию Тарасову, изображенному на одном из коллажей.

«Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время», — сострил Слуцкий.

Похоже, в дуэль тренера «Рубина» и Дзюбы Кокорину вмешиваться пока рановато.

Богдан Горбунов

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Слуцкий в ЦСКА: 7 лет, три сотни матчей
Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Российские биатлонисты пойдут в гору: анонс ЧМ
Холанн против Мбаппе и кое-что покруче: превью игр 1/8 финала ЛЧ
Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону
Столбова устала от неудач. Чемпионка ОИ передумала возвращаться
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону (фото)
Медведев провалился: проиграл канадцу, который пьет сироп
Российские конькобежцы в США начинают борьбу за медали ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь