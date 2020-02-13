Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону
Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.
Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВОЗОБЛАДАЛ НАД БЕЗУМИЕМ
Накануне вечером стало известно, что Александр Кокорин встретился с владельцем ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом, и встреча получилась максимально конструктивной и продуктивной. По ее итогам 28-летний нападающий «Зенита», как сообщает источник, больше не станет противиться аренде до конца сезона в
Таким образом, будет поставлена точка в скандальной истории с отправкой бунтаря Кокорина во вторую команду «Зенита», с которой он успел слетать на сборы в Турцию, поучаствовать в контрольных матчах и даже отметиться забитыми мячами. Здравый смысл возобладал над безумием: потенциальный кандидат в сборную России
А ведь, говоря откровенно, столь печальное — для всех заинтересованных сторон — развитие событий выглядело куда более реальным, чем переход «упершегося рогом» и оттого опального форварда в другие клубы
В реальность этих вариантов
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Да нет, Дзюба, заряженный идеей игры за сборную на домашнем мундиале, наверняка рвал и метал бы и в «Сочи». Ему тогда было все равно, за кого забивать: главное, чтобы с трибун или по телевизору за этим процессом наблюдал носитель тех самых усов Станислав Черчесов. Вот в
Впрочем, это было вполне в духе прежних поступков и высказываний Александра. Чуть что не так — наотмашь стулом. Вы меня в аренду в «Сочи» — а я вам в ответ дулю с маком. Отморожу уши назло маме, обману таксиста — заплачу и не поеду. Прикольно же!
Осознал, так сказать, что с тем же успехом мог продолжать играть за тюремную команду, забыв о возвращении на более или менее приличный уровень.
Наверное, символично, что разрешение конфликтной ситуации в треугольнике «Зенит» — Кокорин — «Сочи» совпало по хронологии с очередным неприглядным эпизодом, главным действующим лицом которого стал Дмитрий Тарасов. Оба персонажа с успехом могут претендовать на роль enfant terrible российского футбола, по иронии судьбы у них даже дни рождения почти совпадают — с разницей в один день в середине марта.
Только Тарасову, похоже, и в исполняющиеся через месяц с небольшим 33 года не суждено справиться с поразившим его мозг «коронавирусом сознания». У Кокорина же накануне 29-летия налицо признаки выздоровления: с вирусом инфантилизма, похоже, удается справиться — совместными с руководством двух клубов усилиями.
Осталось только снять корону и просто начать играть в футбол.
Мощенко Захар