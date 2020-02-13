«Миранчуков не надо продавать, за ними должны приходить и предлагать»: Семин — о возможном уходе братьев из команды

Источник: Спорт-Экспресс

— Алексей стал очень значимым игроком не только в «Локомотиве», но и в российском футболе. Таким же стал его брат. Я думаю, они получают удовольствие от игры в футбол. Это самое главное, — сказал Юрий Семин в интервью на Youtube-канале комментатору Нобелю Арустамяну.

А что дальше будет? Дальше есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. Мы продаем Миранчука. Есть такие позывы. Миранчука не надо продавать, за Миранчуком должны приходить и предлагать. И тогда можно думать, хороший клуб или плохой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UBPK4oA5B2E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В большей степени это должно быть решение самого игрока. Может быть, он не хочет уходить никуда. Зачем ему уходить, если это клуб не высокого уровня? Зачем ему уходить?! Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует. Он растет здесь, он набирается сил, он в национальной сборной, мы его видим каждый день.