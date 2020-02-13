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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гордюшенко перешел в московское «Торпедо»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Футболист Астемир Гордюшенко перешел из московского ЦСКА в столичное «Торпедо», сообщается на сайте армейского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник является воспитанником ЦСКА и провел за основную команду «красно-синих» 19 официальных матчей.

«Торпедо» занимает после 25 туров второе место в ФНЛ, которое дает путевку в РПЛ. Именно в ворота автозаводцев Гордюшенко 4 сентября 2016 года забил гол в первой тестовой игре на новой арене армейского клуба.

«Благодарим Астемира за годы, отданные армейскому клубу, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении ЦСКА.

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24 ноября 2019© Ньюстюб
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