Гордюшенко перешел в московское «Торпедо»
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Футболист Астемир Гордюшенко перешел из московского ЦСКА в столичное «Торпедо», сообщается на сайте армейского клуба.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Футболист Астемир Гордюшенко перешел из московского ЦСКА в столичное «Торпедо», сообщается на сайте армейского клуба.
Полузащитник является воспитанником ЦСКА и провел за основную команду «красно-синих» 19 официальных матчей.
«Благодарим Астемира за годы, отданные армейскому клубу, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении ЦСКА.