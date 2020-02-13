Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
— Уровень состава АЕК и его возможностей — сопоставим с уровнем состава чемпионского «Спартака»?
— Пока что я работаю только два месяца в клубе, мы в начале пути. Но думаю, что со временем это будет, безусловно, сопоставимо. Когда сделаем то, что должны и планируем, можно будет сравнить АЕК со «Спартаком» чемпионских времен.
— Давление выше в Греции или в России?
— Давление одинаково во всех клубах и во всех странах. Что касается уровня чемпионатов, то в каждом есть свои сложности. Я бы не сказал, что греческая лига слабее.