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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».

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— Уровень состава АЕК и его возможностей — сопоставим с уровнем состава чемпионского «Спартака»?

— Пока что я работаю только два месяца в клубе, мы в начале пути. Но думаю, что со временем это будет, безусловно, сопоставимо. Когда сделаем то, что должны и планируем, можно будет сравнить АЕК со «Спартаком» чемпионских времен.

— Давление выше в Греции или в России?

— Давление одинаково во всех клубах и во всех странах. Что касается уровня чемпионатов, то в каждом есть свои сложности. Я бы не сказал, что греческая лига слабее.

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16 сентября 2019© Ньюстюб
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