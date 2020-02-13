Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15.02
Мальорка
Алавес
Футбол. Зарубежный
15.02
Саутгемптон
Бернли
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
9Погиб Коби Брайант
13 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Иностранные арбитры не будут работать на матчах РПЛ

АНТАЛЬЯ (Турция), 13 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Иностранные арбитры не будут обслуживать матчи чемпионата России по футболу, в стране есть свои рефери высокого уровня, заявил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, в январе был назначен главой департамента судейства РФС.

«Нет, это абсолютно невозможно. Потому что мы верим и доверяем арбитрам из России. Конечно, они совершают ошибки, но у них хорошая квалификация. Физическое состояние тоже очень хорошее, что мы увидели по итогам мониторинга, который проводит УЕФА. В ближайшие дни мы проведем физическое тестирование, но я уверен, что все наши арбитры с ним справятся. Я не вижу ни одной причины использовать иностранных судей в чемпионате России. Зачем? У нас есть хорошие арбитры здесь, и мы будем заниматься их развитием», — сказал Кашшаи журналистам.

Читайте также
Что делать с РПЛ? Как повысить привлекательность российского футбола?
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2019© Ньюстюб
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая 'Мисс Польша', которая отважилась пересечь Африку на грузовике
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Чемпион ОИ Устюгов обвиняется в нарушении антидопинговых правил
Мартен Фуркад обсудит с адвокатом подачу иска к Анфисе Резцовой
Футболист ЦСКА подписал контракт с московским «Торпедо»
Определился 9-й участник плей-офф Континентальной хоккейной КХЛ
Российская биатлонистка завоевало серебро на этапе Кубка IBU
Каррера сравнил свой новый клуб с чемпионским «Спартаком»
Нападающий «Аякса» перейдет в «Челси» за 40 миллионов евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь