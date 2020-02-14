Александр Кокорин сдался в аренду

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин все-таки будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Об этом в четверг заявил владелец клуба Борис Ротенберг. Ранее футболист отказывался играть за одного из аутсайдеров Российской премьер-лиги и был отправлен во вторую команду «Зенита».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b4d672cc6b92ff99d468" data-vnd="b4d672cc6b92ff99d468" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b4d672cc6b92ff99d468" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как ни упирался Александр Кокорин, остаток сезона он проведет в «Сочи». Владельцу клуба Борису Ротенбергу все же удалось уломать строптивого футболиста, который откровенно саботировал договоренность сочинцев с «Зенитом» о его аренде, достигнутую еще 21 января. Тогда, напомним, агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов категорично заявил, что в Сочи его подопечный не поедет, «если только летом, на отдых». Нападающий даже сыграл два контрольных матча за основной состав «Зенита», но затем его отправили во вторую команду, так что перед ним замаячила реальная перспектива вместо премьер-лиги оказаться в третьем по рангу дивизионе российского футбола. Кокорин уже успел принять участие в двух товарищеских встречах «Зенита-2» и в четверг собирался полететь с зенитовским фарм-клубом на второй тренировочный сбор. Впрочем, накануне он встретился с владельцем «Сочи» и, по словам Бориса Ротенберга, дал согласие на переход.

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«Кокорин понимает, что для него это шанс проявить себя в премьер-лиге, — сказал хозяин сочинского клуба ТАСС.— У него было смятение, но в итоге он принял правильное решение. Считаю, что этот шаг поможет ему восстановиться как профессиональному футболисту. Если будет достоин, Александр сможет попасть из “Сочи” и в сборную. Для него все пути открыты, парень он талантливый».

С официальным заявлением об аренде Александра Кокорина, правда, возникла заминка. Борис Ротенберг сообщил, что участникам громкой сделки нужно время, чтобы оформить все документы. Вот и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не торопился объявлять о переходе. «Давайте сначала дождемся официального заявления от “Сочи”, тогда уже и будем разговаривать, — так отреагировал он на просьбу прокомментировать ситуацию.— Вопросы аренды Кокорина между клубами давно были решены, нам обсуждать нечего. Что касается согласования контракта между Кокориным и “Сочи” — это предмет их переговоров. Насколько я знаю, переговоры прошли успешно. Осталось дождаться официального подтверждения».

То, что в истории перехода Кокорина в «Сочи» нет очередного подвоха, подтвердил его агент. В четверг днем Кирилл Логинов сообщил изданию «Фонтанка», что стороны уладили разногласия и ударили по рукам. Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко также дал понять, что получившая определенную скандальность тема закрыта. По его словам на сайте Championat.com, соответствующие документы ушли в «Зенит», а задержку с завершением сделки он объяснил техническими нюансами.

По данным газеты «Спорт-экспресс», зарплата Кокорина в «Сочи» составит около 2 млн руб. в месяц, а его аренда рассчитана до конца мая. При этом, по сведениям «Фонтанки», в «Зените» последнее время он получал всего 16 тыс. руб. в месяц, что равно минимальному размеру оплаты труда по законодательству в Санкт-Петербурге.

Напомним, в сентябре прошлого года перед самым выходом из колонии, где Кокорин вместе с другим известным российским футболистом Павлом Мамаевым отбывал наказание по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, он заключил новое трудовое соглашение с «Зенитом», которое истекает летом 2020 года. По прежнему контракту с петербургским клубом Кокорин зарабатывал около €3,3 млн в год.

Для дальнейшей карьеры 28-летнего футболиста аренда в «Сочи» действительно представляется оптимальным вариантом, особенно по сравнению с выступлением за «Зенит-2» во второй лиге, которая только называется профессиональной, а по сути является полулюбительской. Не факт, что Кокорину было бы лучше остаться и в основной команде, хотя главный тренер первого «Зенита» Сергей Семак всячески подчеркивал заинтересованность в нападающем. Все-таки при наличии слаженного и весьма эффективного атакующего тандема Артем Дзюба—Сердар Азмун Кокорину в его нынешнем состоянии, а он уже больше года не участвовал в официальных матчах, трудно найти стабильное место на поле. Менять ради него устоявшуюся тактическую схему 4−4−2 тоже, наверное, не имеет смысла, как и искать форварду позицию в средней линии, ведь «Зениту» еще очень важно максимально использовать вернувшегося в строй после длительного отсутствия из-за травмы Малкома. За бразильца петербуржцы заплатили €40 млн, а такие деньги должны играть.

В «Сочи» у Кокорина наверняка не будет никаких проблем с игровой практикой. Новый главный тренер южан Владимир Федотов еще в январе заявил, что ждет его в своей команде, в которой, кстати, много бывших зенитовцев, а это значит, что и с адаптацией в коллективе у Кокорина не должно быть трудностей.

Позитивно оценил тогда возможный переход Кокорина в «Сочи» и главный тренер сборной Станислав Черчесов, который явно не сбрасывает нападающего со счетов в преддверии чемпионата Европы. «Учитывая, что Кокорин довольно много пропустил, а также факт наличия в “Зените” сильных форвардов, его аренда в “Сочи” видится разумным решением, — сказал он в интервью Sports.ru.— Думаю, там он будет получать гораздо больше игрового времени, нежели в “Зените”. А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах».

И действительно, из «Сочи» Кокорину, возможно, будет легче попасть в сборную, чем со скамейки запасных «Зенита». А еще возможно, что Кокорин поможет сочинцам сохранить прописку в премьер-лиге.

На данный момент они находятся на последнем месте в турнирной таблице, набрав 15 очков в 18 матчах, но отрыв от конкурентов в борьбе за выживание оставляет им надежду на спасение, к тому же у них есть одна игра в запасе.