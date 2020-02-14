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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит»: Клуб не подтверждает аренду Кокорина в «Сочи». Такого решения нет

В «Зените» отреагировали на информацию о предстоящем переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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«Футбольный клуб “Зенит” аренду Александра Кокорина в ФК “Сочи” не подтверждает. Такого решения нет», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». Накануне, 13 февраля, агент Александра подтвердил аренду.

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Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее 28-летний нападающий защищал цвета «Динамо».

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