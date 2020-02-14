ФК «Спартак» продлил контракт с полузащитником Маркитесовым

Маркитесов является воспитанником «Спартака». В 2018 году он дебютировал за дубль, в 2019 году — за «Спартак-2», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2020 году полузащитник был вызван главным тренером основной команды Доменико Тедеско на тренировочные сборы.