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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Английская компания требует от «Динамо» 350 тысяч евро

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению заявления лондонской Lucid Sports Group Ltd, требующей привести в исполнение решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о взыскании с московского «Динамо» 350 тысяч евро за подготовку трансфера футболиста Абдул-Азиза Теттеха.

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Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, столичный арбитражный суд в пятницу провел предварительные слушания, рассмотрение дела по существу назначено на 8 апреля.

Представитель Lucid Sports Group сообщил, что у компании заключен договор с клубом, по которому она обязалась оказать услуги «по анализу трансферного рынка Восточной Европы на предмет наличия и степени доступности футболистов для команды заказчика». Опираясь на анализ английской компании, «Динамо» в январе 2018 года приобрело ганского полузащитника Теттеха, игравшего в польском «Лехе». Услуги были оказаны, однако клуб их не оплатил, отметил юрист.

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CAS в своем решении от 24 сентября 2019 года, которое просит признать и привести в исполнение в России Lucid Sports Group, обязал клуб выплатить компании 350 тысяч евро и проценты по дату исполнения решения.

Представитель «Динамо» в пятницу заявил в суде, что клуб не признает компетенцию CAS для рассмотрения спора с Lucid Sports Group, о чем он проинформировал Спортивный арбитражный суд в Швейцарии, по этой причине участия в арбитражном разбирательстве по существу клуб не принимал.

По словам представителя «Динамо», в договоре с английской компанией отсутствует арбитражная оговорка о подсудности споров CAS, недоразумение возникло из-за неправильного перевода контракта. Кроме того, клуб не признает решение CAS и просит не приводить его в исполнение, поскольку оно противоречит публичному порядку России.

Более подробно стороны изложат свои позиции на основном заседании в апреле.

Теттех провел за «Динамо» 35 матчей и забил один гол. В августе 2019 года он перешел в турецкий «Газишехир». По разным данным, московский клуб заплатил за трансфер игрока из польского «Леха» от 800 тысяч до 1,2 миллиона евро, а отпустил в Турцию за 400 тысяч евро.
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