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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: Инцидент с шуткой Тарасова про коронавирус исчерпан

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский футбольный союз принял извинения футболиста Дмитрия Тарасова, пошутившего про коронавирус, инцидент исчерпан, сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Тарасов, который находится на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус». В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) РИА Новости заявили, что данное фото является проявлением расизма. Позднее Тарасов назвал свою публикацию «дурацким юмором», который «не нужно воспринимать всерьез». В четверг глава РФС Александр Дюков заявил, что РФС может принять решение рассмотреть публикацию Тарасова на комитете по этике организации.

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«С учетом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.

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