РФС: Инцидент с шуткой Тарасова про коронавирус исчерпан

Ранее Тарасов, который находится на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус». В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) РИА Новости заявили, что данное фото является проявлением расизма. Позднее Тарасов назвал свою публикацию «дурацким юмором», который «не нужно воспринимать всерьез». В четверг глава РФС Александр Дюков заявил, что РФС может принять решение рассмотреть публикацию Тарасова на комитете по этике организации.