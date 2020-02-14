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18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кержакова обязали заплатить 5 миллионов рублей по долгам за алименты

Приморский районный суд Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи судебного участка № 171 в части определения неустойки за неуплату алиментов по соглашению по иску Марии Кержаковой к экс-нападающему «Зенита» Александру Кержакову.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1 200 000 рублей. Истец просила 6 444 090 рублей 60 копеек. Районный суд увеличил сумму до 5 000 000 рублей.

Мария и Александр Кержакова судятся по размеру выплат алиментов уже несколько лет.

Футболист платил ежемесячно 300 тысяч рублей, однако добился сокращения этой суммы.

Ранее сообщалось, что Мария подала иск об ограничении Кержакову выезда за рубеж из-за неуплаты алиментов.

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