Кержакова обязали заплатить 5 миллионов рублей по долгам за алименты

Источник: Спорт-Экспресс

Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1 200 000 рублей. Истец просила 6 444 090 рублей 60 копеек. Районный суд увеличил сумму до 5 000 000 рублей.

Мария и Александр Кержакова судятся по размеру выплат алиментов уже несколько лет.

Футболист платил ежемесячно 300 тысяч рублей, однако добился сокращения этой суммы.