«Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» в товарищеском матче

Автором первого гола стал нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Уже на 11-й минуте полузащитник Андрей Мостовой увеличил преимущество «барсов». В середине второго тайма разницу в счёте сократил хавбек «Ахмата» Бернард Бериша. Спустя шесть минут ещё один мяч в ворота «Сочи» отправил форвард грозненского клуба Владимир Ильин.