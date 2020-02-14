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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» в товарищеском матче

Клубы Российской Премьер-Лиги «Ахмат» и «Сочи» провели товарищеский матч в Турции на поле отеля «Макс Роял». Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.

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Источник: Официальный твиттер-аккаунт ФК «Ахмат»

Автором первого гола стал нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Уже на 11-й минуте полузащитник Андрей Мостовой увеличил преимущество «барсов». В середине второго тайма разницу в счёте сократил хавбек «Ахмата» Бернард Бериша. Спустя шесть минут ещё один мяч в ворота «Сочи» отправил форвард грозненского клуба Владимир Ильин.

После 19 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший 45 очков. «Ахмат» (19) занимает 12-е место, «Сочи» (15) — 16-е.

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24 декабря 2019© Ньюстюб
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