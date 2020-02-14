Глушаков опубликовал фото с Кокориным со сборов в Турции

В четверг владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что в результате переговоров с Кокориным, форвард проведет весеннюю часть сезона в «Сочи». Однако пресс-служба «Зенита» в комментарии агентству не подтвердила аренду футболиста.