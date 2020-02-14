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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков опубликовал фото с Кокориным со сборов в Турции

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото с футболистом Александром Кокориным.

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В четверг владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что в результате переговоров с Кокориным, форвард проведет весеннюю часть сезона в «Сочи». Однако пресс-служба «Зенита» в комментарии агентству не подтвердила аренду футболиста.

«С днём всех влюбленных. В футбол!», — подписал фото Глушаков.

Ранее в СМИ появилось фото, на котором Кокорин в форме «Сочи» вместе с Глушаковым наблюдал за товарищеским матчем между «Ахматом» и клубом из Краснодарского края.

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09:27 (мск)© Ньюстюб
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