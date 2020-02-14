Глушаков опубликовал фото с Кокориным со сборов в Турции
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото с футболистом Александром Кокориным.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото с футболистом Александром Кокориным.
В четверг владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что в результате переговоров с Кокориным, форвард проведет весеннюю часть сезона в «Сочи». Однако
«С днём всех влюбленных. В футбол!», — подписал фото Глушаков.
Ранее в СМИ появилось фото, на котором Кокорин в форме «Сочи» вместе с Глушаковым наблюдал за товарищеским матчем между «Ахматом» и клубом из Краснодарского края.