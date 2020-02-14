Казахстанец Куат вышел в стартовом составе и помог победить клубу российской премьер-лиги

Контрольная встреча на сборах в Испании прошла сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 52-й минуте забил экс-форвард «Астаны», «Тобола», «Кайрата» и «Жетысу» Джордже Деспотович.

В этом матче Куат вышел в стартовом составе. На 71-й минуте казахстанца заменил словенец Филип Рогич.

На зимний перерыв в российской премьер-лиге «Оренбург» ушел на 14-м месте, а «Далянь Аэрбин» в прошлом сезоне финишировал девятым в китайской суперлиге.

На счету Куата теперь шесть матчей за «Оренбург». Он дебютировал 18 января в игре со словацким «Слованом» (0:1), против болгарской «Славии» из Софии (2:3) устроил потасовку, во встрече с чешской «Сигмой» (0:2), как и в предыдущих, выходил на второй тайм, против боснийского «Бораца» (2:2) дебютировал в стартовом составе, а с датским «Эсбьергом» (1:0) появился на 60-й минуте.