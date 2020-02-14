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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца не удержал победу над соперником по российской премьер-лиге

Футбольный клуб «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, сыграл вничью с «Ахматом», передает корреспондент Vesti.kz.

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Товарищеская встреча клубов российской премьер-лиги прошла сегодня, 14 февраля, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 2:2. Голы Дмитрия Полоза с пенальти на десятой минуте и Андрея Мостового на 11-й помогли «Сочи» повести 2:0, но «Ахмат» ответил мячами Бернарда Бериши на 72-й и Владимира Ильина на 78-й.

В этой игре Бахтияров попал в заявку, но в итоге остался на скамейке запасных. Его клуб с 15 очками идет на последнем, 16-м, месте в РПЛ, а «Ахмат» с 19 баллами занимает 12-ю строчку.

21-летний Бахтияров выступает за «Сочи» с начала 2019 года, а в текущем сезоне провел две игры. В следующем матче в Турции его клуб 17 февраля встретится с московским «Динамо», а спустя три дня сыграет с «Астаной».

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