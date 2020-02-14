Клуб казахстанца не удержал победу над соперником по российской премьер-лиге
Футбольный клуб «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, сыграл вничью с «Ахматом», передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, сыграл вничью с «Ахматом», передает корреспондент Vesti.kz.
Товарищеская встреча клубов российской
В этой игре Бахтияров попал в заявку, но в итоге остался на скамейке запасных. Его клуб с 15 очками идет на последнем, 16-м, месте в РПЛ, а «Ахмат» с 19 баллами занимает 12-ю строчку.
21-летний Бахтияров выступает за «Сочи» с начала 2019 года, а в текущем сезоне провел две игры. В следующем матче в Турции его клуб 17 февраля встретится с московским «Динамо», а спустя три дня сыграет с «Астаной».