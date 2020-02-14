Клуб казахстанца не удержал победу над соперником по российской премьер-лиге

Товарищеская встреча клубов российской премьер-лиги прошла сегодня, 14 февраля, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 2:2. Голы Дмитрия Полоза с пенальти на десятой минуте и Андрея Мостового на 11-й помогли «Сочи» повести 2:0, но «Ахмат» ответил мячами Бернарда Бериши на 72-й и Владимира Ильина на 78-й.

В этой игре Бахтияров попал в заявку, но в итоге остался на скамейке запасных. Его клуб с 15 очками идет на последнем, 16-м, месте в РПЛ, а «Ахмат» с 19 баллами занимает 12-ю строчку.