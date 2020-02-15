ЦСКА разгромил швейцарскую команду «Делемон» — 5:0. Кучаев сделал хет-трик за 20 минут

Итоговый счёт — 5:0.



«Армейцы» вышли вперёд на 30-й минуте — пенальти реализовал полузащитник Алан Дзагоев. Незадолго до свистка на перерыв, на 45-й минуте, преимущество российской команды удвоил нападающий Илья Шкурин. В первые 20 минут второго тайма москвичи забили ещё три гола. Автором всех трёх мячей стал хавбек Константин Кучаев, отличившийся на 47-й, 58-й и 65-й минутах встречи.



ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).