Борис Ротенберг подтвердил, что контракт Кокорина с ФК «Сочи» не подписан

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В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы, объявление о переходе может состояться в любое время. В субботу генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС о том, что петербуржцы пока не утвердили конкретные условия аренды Кокорина в «Сочи».

На вопрос о том, что происходит с арендой Кокорина, владелец «Сочи» заявил: «Ситуация непростая, договоренности между “Сочи” и “Зенитом” пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша все-таки станет игроком “Сочи”».

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