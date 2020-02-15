Борис Ротенберг подтвердил, что контракт Кокорина с ФК «Сочи» не подписан

В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы, объявление о переходе может состояться в любое время. В субботу генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС о том, что петербуржцы пока не утвердили конкретные условия аренды Кокорина в «Сочи».
На вопрос о том, что происходит с арендой Кокорина, владелец «Сочи» заявил: «Ситуация непростая, договоренности между “Сочи” и “Зенитом” пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша все-таки станет игроком “Сочи”».
21 января «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор «Зенита» подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении «Зенита-2», который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды «Зенита» отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона готовятся «Зенит» и «Сочи».