«Ростов» с Зайнутдиновым в старте сыграл вничью с самым титулованным клубом Швеции

Матч состоялся в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании и завершился со счетом 1:1.

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Единственный гол в составе ростовского клуба забил Элдор Шомуродов, реализовавший пенальти.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

Отметим, что АИК является одним из самых титулованных клубов своей страны — на счету шведской команды 13 чемпионств.

Так же АИК восемь раз завоевывал Кубок Швеции.