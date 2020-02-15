«Ростов» с Зайнутдиновым в старте сыграл вничью с самым титулованным клубом Швеции
Футбольный клуб «Ростов», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью со шведским АИКом.
Футбольный клуб «Ростов», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью со шведским АИКом.
Матч состоялся в рамках
Единственный гол в составе ростовского клуба забил Элдор Шомуродов, реализовавший пенальти.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
Отметим, что АИК является одним из самых титулованных клубов своей страны — на счету шведской команды 13 чемпионств.
Так же АИК восемь раз завоевывал Кубок Швеции.
Следующий матч «Ростов» проведет 20-го февраля против норвежского «Мольде».