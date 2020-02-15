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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» с Зайнутдиновым в старте сыграл вничью с самым титулованным клубом Швеции

Футбольный клуб «Ростов», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью со шведским АИКом.

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Матч состоялся в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании и завершился со счетом 1:1.

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Единственный гол в составе ростовского клуба забил Элдор Шомуродов, реализовавший пенальти.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

Отметим, что АИК является одним из самых титулованных клубов своей страны — на счету шведской команды 13 чемпионств.

Так же АИК восемь раз завоевывал Кубок Швеции.

Следующий матч «Ростов» проведет 20-го февраля против норвежского «Мольде».

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