«Сити» ждут необратимые последствия. А вот как клубы РПЛ пострадали из-за санкций УЕФА
«Динамо» даже вылетело в ФНЛ.
«Динамо» даже вылетело в ФНЛ.
«Манчестер Сити» очень дорого поплатился за свои финансовые махинации. УЕФА оштрафовал «горожан» на 24,9 млн фунтов стерлингов и дисквалифицировал клуб от участия в европейский турнирах. Теперь ближайшие два сезона «Сити» не сможет выступать в Лиге чемпионов/Лиге Европы, потеряет
«Сити» — далеко не первый клуб в Европе, который так жёстко наказан за нарушение финансового
А как расплачивались наши клубы за нарушения финансового
2014 год
Нарушители
«Зенит», «Анжи», «Рубин»
Что нарушили
УЕФА поймал питерцев и махачкалинцев на том, что траты на приобретение новичков и заключение с ними контрактов оказались значительно выше, чем все доходы клубов.
В сезонах-2012/2013 и 2013/2014 «Зенит» не считал денег, на чём и погорел. За два года
«Рубин» наказали
Наказание
Кроме того, всем клубам запретили увеличивать размер расходов на зарплату и ограничили размер убытков. В 2015 году дефицит нарушителей не должен был превышать 30 млн евро, а в 2016 и 2017 годах нужно было обойтись без убытков вовсе, согласно мировым соглашениям. Также заявку «Зенита» в еврокубках сократили до 22 игроков.
Последствия
«Зенит» был вынужден умерить свои трансферные аппетиты и затянуть ремень потуже. В сезоне-2014/2015 питерцы потратили на новичков только 22,8 млн евро, в сезоне-2015/2016 — всего 4,6 млн евро, а в кампании-2016/2017 заплатили 25,4 млн евро, а выручили аж 104,5 млн евро, продав Витселя, Халка, Ансальди и Гарая. Вплоть до этой распродажи футболистов санкции УЕФА совсем не отразились на результатах питерцев, однако после расставания с группой лидеров в сезоне-2016/2017 «Зенит» не лучшим образом выступил в еврокубках, вылетев из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.
О том, как подействовали санкции на «Анжи», сказать трудно. К тому времени владелец клуба Сулейман Керимов уже разочаровался в проекте и стал вкладывать в него гораздо меньше средств. Поэтому крах махачкалинцев связан скорее с политикой президента, а не с наказанием УЕФА.
Желая вернуться в элиту российского футбола, «Рубин» переборщил с тратами на трансферном рынке и не смог выполнить условия мирового соглашения по итогам сезона-2017/2018.
2015 год
Нарушители
«Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов»
Что нарушили
Расходная часть бюджета каждого из клубов превысила доходную. Однако если «железнодорожники», «быки» и ростовчане допустили нарушения в разумных пределах, то «Динамо» вляпалось
В тот период руководство «Динамо» затеяло сделать клуб едва ли не лучшим в РПЛ. Тогда
«Несмотря на то что клуб знал о своих обязательствах по финансовому
Наказание
Пытаясь оправдаться, представители «Динамо» посетовали на издержки лимита на легионеров и скромные доходы от телевидения, а также пообещали ввести потолок зарплат и сделать ставку на молодых футболистов. Однако доводы клуба не подействовали на УЕФА.
«Динамо» получило очень суровое наказание — московский клуб дисквалифицировали на один сезон от участия в европейских турнирах. Таким образом «Динамо» лишилось права выступать в Лиге Европы. Кроме того,
При этом каждый из клубов принял условия мирового соглашения, согласно которому в течение трёх сезонов был обязан избавиться от дефицита бюджета.
Последствия
На «Локо», «Краснодар» и «Ростов» санкции в
В итоге звёздные лидеры покинули клуб, а им на смену пришли Ещенко, Погребняк, Дьяков, Драгун, Соснин, Хольмен, Бечирай и футболисты из молодёжки. С обновлённым составом «Динамо» не выдержало конкуренции в РПЛ и вылетело в ФНЛ, финишировав на 15-й строчке чемпионата с 25 очками.
2018 год
Нарушитель
«Рубин»
Что нарушил
При Хави Грасии казанцы тратили непозволительно много денег на трансферы. В период работы испанского тренера клуб подписал множество недешёвых легионеров — Рочину (10 млн евро), Лестьенна (10 млн), Жонатаса (7 млн), Самуэля Гарсию (5 млн), Бауэра (4 млн), Самбрано (3,5 млн), а также на правах свободных агентов пришли Сонг и Серхио Санчес, которые наверняка получили немалые зарплаты.
После смены руководства клуба и возвращения Бердыева «Рубин» стал активно продавать футболистов. Тогда с продажи Жонатаса, Набиуллина, Оздоева, Кверквелии и Рочины удалось выручить около 20 млн евро. Тем не менее многие футболисты ушли из казанского клуба свободными агентами, да и на приобретения клубу приходилось тратить деньги, пусть и не большие. В результате полностью устранить финансовые проблемы так и не удалось.
Наказание
За это нарушение УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках на два сезона.
Последствия
На старте нынешнего розыгрыша РПЛ перед нами предстала очень молодая и неопытная команда под руководством Романа Шаронова. Казанцы ярко начали сезон, однако затем посыпались и опустились в зону вылета. Теперь поправлять положение команды в РПЛ предстоит Леониду Слуцкому.
Богдан Горбунов