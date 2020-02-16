Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Арбитр
Арбитр
— Есть игроки, которых судьи если не ненавидят, то очень сильно не любят? — вопрос Лапочкину.
— Как правило, это одни и те же футболисты. Взять мировой футбол — это Суарес. В России было несколько моментов с Шапи (нападающий «Краснодара» Сулейманов. — Прим. А. Б.).
— Симуляция, «рисовал» фол?
— Да, причем необязательно в штрафной. Сашу Ташаева очень сложно судить. Он очень грамотно все делает. «Подставляется». Это футбол. Задача игрока — заработать преимущество. И не важно, как. А моя задача — определить, что произошло. Хороший урок мне