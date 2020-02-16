Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи

— Да, причем необязательно в штрафной. Сашу Ташаева очень сложно судить. Он очень грамотно все делает. «Подставляется». Это футбол. Задача игрока — заработать преимущество. И не важно, как. А моя задача — определить, что произошло. Хороший урок мне как-то дал Руслан Аджинджал. Не было фола, но он упал. Говорю ему: «Руслан, не надо больше так делать». Посмотрел на меня: «Сереж, это моя работа. Я же ничего у тебя не прошу. А твоя работа, определить, фол это или нет». Это был мой первый или второй сезон в премьер-лиге. Слова врезались в память. (Александр Бобров).