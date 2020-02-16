СМИ: Кокорин попросил у «Зенита» зарплату в четыре миллиона евро в год

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Сообщается, что нападающий хочет новое соглашение на четыре года с зарплатой в 4 млн евро в год. По данным издания, руководство «Зенита» предлагает Кокорину 2,5 млн евро в год.

Также отмечается, что внутри команды футболистам будет тяжело принять факт, что вышедший из тюрьмы футболист будет получать зарплату выше, чем два других нападающих «Зенита» — Артем Дзюба и Сердар Азмун.