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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Кокорин попросил у «Зенита» зарплату в четыре миллиона евро в год

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Форвард «Зенита» Александр Кокорин хочет заключить новый контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание «Бизнес-Online».

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Сообщается, что нападающий хочет новое соглашение на четыре года с зарплатой в 4 млн евро в год. По данным издания, руководство «Зенита» предлагает Кокорину 2,5 млн евро в год.

Также отмечается, что внутри команды футболистам будет тяжело принять факт, что вышедший из тюрьмы футболист будет получать зарплату выше, чем два других нападающих «Зенита» — Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В четверг владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что провел с Кокориным переговоры, в результате которых стороны договорились, что весеннюю часть сезона форвард проведет в «Сочи». Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко позднее сообщил РИА Новости, что клуб узнал об этой договоренности из прессы. В пятницу пресс-служба «Зенита» в комментарии агентству переход футболиста не подтвердила, заявив, что такого решения нет.

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