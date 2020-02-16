СМИ: Кокорин попросил у «Зенита» зарплату в четыре миллиона евро в год
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Форвард «Зенита» Александр Кокорин хочет заключить новый контракт с клубом из
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Форвард «Зенита» Александр Кокорин хочет заключить новый контракт с клубом из
Сообщается, что нападающий хочет новое соглашение на четыре года с зарплатой в 4 млн евро в год. По данным издания, руководство «Зенита» предлагает Кокорину 2,5 млн евро в год.
В четверг владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что провел с Кокориным переговоры, в результате которых стороны договорились, что весеннюю часть сезона форвард проведет в «Сочи».