«Тамбов» до конца сезона будет тренироваться на подмосковной базе «Спартака» в Тарасовке

Источник: РИА "Новости"

Стадион «Спартак», на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. В первой части сезона-2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Во второй части сезона домашней ареной клуба из Тамбова будет стадион «Нижний Новгород».

«Мы будем жить и тренироваться в Тарасовке, для нас это удобно, — сказал Худяков. — Нам сделали хорошую скидку. Исходя из тех возможностей, которые у нас есть, другие варианты мы не рассматривали — это для нас очень дорого. Руководство “Спартака” пошло на уступки — для нас это тоже дорого, но приемлемо; вот так это решение и родилось».

«Самое главное — это натуральное поле, которое нам нужно уже в марте. В Тамбове у нас манеж, а нужно натуральное поле, чтобы готовить команду, потому что каждая игра будет на вес золота. Жить в Тарасовке — это лишний день на восстановление, плюс у нас три игры в 11 оставшихся турах в Москве, мы играем с “Динамо”, “Спартаком” и ЦСКА», — добавил собеседник агентства.

По словам Худякова, решение базироваться в Тарасовке было согласовано как с руководством клуба, так и с тренерским штабом. «Решение взвешенное — оно было согласовано с тренерским штабом, ребятами и президентом клуба», — отметил гендиректор «Тамбова».