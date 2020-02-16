Дубль Игнатьева помог «Рубину» разгромить «Славию» из Мозыря
Казанский «Рубин» провёл товарищеский матч со «Славией» из Мозыря (Беларусь). Встреча состоялась в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 5:0 в пользу российской команды.
Казанский «Рубин» провёл товарищеский матч со «Славией» из Мозыря (Беларусь). Встреча состоялась в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 5:0 в пользу российской команды.
Автором первого гола стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, отличившийся на 12-й минуте. До перерыва ещё по одному мячу в ворота «Славии» отправили хавбек Денис Макаров и нападающий Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. На 50-й минуте Игнатьев оформил дубль. В конце матча гол в свой актив записал полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.
«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской