Дубль Игнатьева помог «Рубину» разгромить «Славию» из Мозыря

Автором первого гола стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, отличившийся на 12-й минуте. До перерыва ещё по одному мячу в ворота «Славии» отправили хавбек Денис Макаров и нападающий Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. На 50-й минуте Игнатьев оформил дубль. В конце матча гол в свой актив записал полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.