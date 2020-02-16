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17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Игнатьева помог «Рубину» разгромить «Славию» из Мозыря

Казанский «Рубин» провёл товарищеский матч со «Славией» из Мозыря (Беларусь). Встреча состоялась в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 5:0 в пользу российской команды.

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Источник: Reuters

Автором первого гола стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, отличившийся на 12-й минуте. До перерыва ещё по одному мячу в ворота «Славии» отправили хавбек Денис Макаров и нападающий Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. На 50-й минуте Игнатьев оформил дубль. В конце матча гол в свой актив записал полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах команда из Казани набрала 19 очков. В 20-м туре подопечные Леонида Слуцкого на выезде сыграют с «Тамбовом». Матч состоится 1 марта, начало — в 14:00 мск.

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12 января© Ньюстюб
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