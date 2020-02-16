Самолет с футболистами российского клуба сел не в том городе
Самолет с футболистами российского клуба «Уфа» сел не в том городе Испании, в котором планировалось. Об этом сообщается в
Самолет с футболистами российского клуба «Уфа» сел не в том городе Испании, в котором планировалось. Об этом сообщается в
Воздушное судно направлялось в Барселону, однако вместо этого приземлилось в городе Аликанте, что в 524 километрах от столицы Каталонии. «Сидим, ждем дозаправки. Дальше неизвестность», — говорится в сообщении.
«Уфа» проведет тренировочный сбор в испанском городе Бенидорм. Там команда сыграет три контрольных матча. Сбор станет для клуба из Башкортостана последним перед возобновлением чемпионата России.
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