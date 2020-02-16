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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолет с футболистами российского клуба сел не в том городе

Самолет с футболистами российского клуба «Уфа» сел не в том городе Испании, в котором планировалось. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

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Источник: Reuters

Воздушное судно направлялось в Барселону, однако вместо этого приземлилось в городе Аликанте, что в 524 километрах от столицы Каталонии. «Сидим, ждем дозаправки. Дальше неизвестность», — говорится в сообщении.

«Уфа» проведет тренировочный сбор в испанском городе Бенидорм. Там команда сыграет три контрольных матча. Сбор станет для клуба из Башкортостана последним перед возобновлением чемпионата России.

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Зимняя пауза в Российской премьер-лиге завершится 28 февраля. «Уфа» в турнирной таблице чемпионата занимает седьмую строчку, в 19 матчах команда набрала 25 очков.

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31 октября 2019© Ньюстюб
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