Экс-тренер сборной Казахстана вошел в штаб клуба российской премьер-лиги

Ранее 47-летний специалист самостоятельно возглавлял курский «Авангард», «Тамбов» и дубль нальчикского «Спартака». Также он работал ассистентом Юрия Красножана, которому помогал в сборной Казахстана с 2014 по 2015 год, «Кубани», «Анжи» и московском «Локомотиве».

Как футболист Искаков с 2003 по 2007 год выступал в Казахстане за «Кайсар», «Семей», «Экибастузец» и «Жетысу».