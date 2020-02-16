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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана вошел в штаб клуба российской премьер-лиги

Россиянин Мурат Искаков вошел в тренерский штаб «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее 47-летний специалист самостоятельно возглавлял курский «Авангард», «Тамбов» и дубль нальчикского «Спартака». Также он работал ассистентом Юрия Красножана, которому помогал в сборной Казахстана с 2014 по 2015 год, «Кубани», «Анжи» и московском «Локомотиве».

Как футболист Искаков с 2003 по 2007 год выступал в Казахстане за «Кайсар», «Семей», «Экибастузец» и «Жетысу».

На зимний перерыв в российской премьер-лиге «Сочи» ушел на последнем, 16-м, месте. С начала 2019 года за клуб выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, который провел два матча в текущем сезоне.

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