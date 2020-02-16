Экс-тренер сборной Казахстана вошел в штаб клуба российской премьер-лиги
Россиянин Мурат Искаков вошел в тренерский штаб «Сочи», сообщает
Россиянин Мурат Искаков вошел в тренерский штаб «Сочи», сообщает
Ранее 47-летний специалист самостоятельно возглавлял курский «Авангард», «Тамбов» и дубль нальчикского «Спартака». Также он работал ассистентом Юрия Красножана, которому помогал в сборной Казахстана с 2014 по 2015 год, «Кубани», «Анжи» и московском «Локомотиве».
Как футболист Искаков с 2003 по 2007 год выступал в Казахстане за «Кайсар», «Семей», «Экибастузец» и «Жетысу».
На зимний перерыв в российской