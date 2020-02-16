«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави

Источник: AFP 2020

В то же время китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», которому принадлежат права на Эль-Шараави, не был готов отпустить нападающего в аренду. Китайский клуб рассматривает лишь вариант продажи футболиста.

За «Шанхай Шэньхуа» Эль-Шаарави провёл 10 матчей и забил 1 мяч. До переезда в Китай он выступал за «Дженоа», «Падову», «Милан», «Монако» и «Рому». За сборную Италии нападающий провёл 25 матчей и забил четыре мяча.