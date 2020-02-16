«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави
Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана
Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана
В то же время китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», которому принадлежат права на
За «Шанхай Шэньхуа»
Текущий контракт форварда с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до лета 2022 года.