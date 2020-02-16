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22:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Спартака» Педро Роша с «Фламенго» выиграл Суперкубок Бразилии

«Фламенго» стал обладателем Суперкубка Бразилии. В матче за трофей «Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» со счётом 3:0.

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Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Фламенго» отметились Бруно Энрике, Габриэль Барбоза и Джорджиан де Арраскаэта. Форвард «Спартака» Педро Роша, который выступает за «Фламенго» на правах аренды, остался в запасе. Также на поле не вышел бывший форвард ЦСКА Витиньо, защищающий цвета «Фламенго».

25-летний Роша принадлежит «Спартаку», а в бразильский клуб перешёл на правах аренды до конца 2020 года с опцией последующего выкупа. При этом «Фламенго» заплатит красно-белым за аренду Роши и возьмёт на себя обязательства по зарплате игрока.

В минувшем сезоне бразилец выступал на правах аренды за «Крузейро», за который провёл 23 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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12 апреля 2019© Ньюстюб
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