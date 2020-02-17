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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса

Московский «Спартак» в летнее трансферное окно может усилиться очередным футболистом из чемпионата Нидерландов.

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Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс. Точная сумма, которую «Спартак» готов предложить за игрока, не уточняется, однако известно, что речь идёт о нескольких миллионах долларов. Руководство клуба рассчитывает, что форварда удастся заполучить в летнее межсезонье.

Напомним, прошлым летом «Спартак» приобрёл полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля. Игрок стал рекордным приобретением красно-белых — сумма трансфера составила € 18 млн.

Бергёйс защищает цвета «Фейеноорда», а ранее выступал за «Твенте», «ВВВ-Венло», «АЗ Алкмар» и «Уотфорд». В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 21 матче Эредивизии, в котором отметился 13 голами (5 — с пенальти) и получил 1 жёлтую карточку.

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