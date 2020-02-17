«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса
Московский «Спартак» в летнее трансферное окно может усилиться очередным футболистом из чемпионата Нидерландов.
Московский «Спартак» в летнее трансферное окно может усилиться очередным футболистом из чемпионата Нидерландов.
Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью
Напомним, прошлым летом «Спартак» приобрёл полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля. Игрок стал рекордным приобретением
Бергёйс защищает цвета «Фейеноорда», а ранее выступал за «Твенте», «ВВВ-Венло», «АЗ Алкмар» и «Уотфорд». В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 21 матче Эредивизии, в котором отметился 13 голами (5 — с пенальти) и получил 1 жёлтую карточку.