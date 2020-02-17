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12:58 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» вместе с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции арены

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» совместно с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции домашнего стадиона команды «РЖД-Арены». Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

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Источник: РИА "Новости"

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году на месте старого стадиона с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в «РЖД-Арену», его вместимость составляет 27 320 зрителей. В декабре 2019 года Мещеряков заявлял о том, что клуб готовится к реконструкции арены в Черкизове.

«На данный момент понимания, когда мы уйдем на реконструкцию, нет, — сказал Мещеряков. — Вопрос там в чем: мы должны в ближайшее время, весной, где-то в конце апреля — начале мая, получить варианты архитектурно-проектировочных решений. Предоставить на суд общественности и посмотреть, как она отреагирует. Работа над этим идет».

«Когда выбор будет сделан, начнется проектирование. Сейчас для нас в этой истории первоочередная задача — совместный выбор с болельщиками вариантов архитектуры», — добавил собеседник агентства.

«Локомотив» после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники, в активе которых 34 очка, отстают от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» на 11 очков. В первом матче после зимней паузы 29 февраля москвичи в Санкт-Петербурге сыграют против «Зенита».

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