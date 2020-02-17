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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Пахтакором» в Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Спартак» проведет товарищеский матч с ташкентским «Пахтакором», сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет на домашнем стадионе «красно-белых» 22 февраля и начнется в 14:00 мск. Отмечается, что вход на арену будет доступен только владельцам сезонных абонементов на домашние матчи «Спартака».

«Спартак» после 19 туров с 22 очками занимает 10-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 29 февраля команда сыграет на выезде с московским «Динамо» в рамках 20-го тура РПЛ.

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