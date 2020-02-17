«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» 29 марта

Встреча состоится 29 марта в Гельзенкирхене (Германия) на арене «Паркштадион» и начнется в 15:30 мск. Товарищеская игра станет третьей в истории противостояния команд.

Впервые «Зенит» и «Шальке» встретились 20 января 2007 года в Германии, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шальке». Второй матч прошел 18 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, тогда победу одержали «сине-бело-голубые» — 2:1.