«Сочи» объявил о переходе Александра Кокорина
ТАСС, 17 февраля. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщает
ТАСС, 17 февраля. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщает
Арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
21 января «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом
С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.
До перехода в «Зенит» форвард выступал за московское «Динамо» (2008−2015). Летом 2013 года он переходил в «Анжи», однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами. Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.
За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016). В сентябре 2013 года в матче отборочного турнира ЧМ-2014 против сборной Люксембурга нападающий отметился забитым мячом на 21-й секунде игры, став автором самого быстрого гола в истории национальной команды.