Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо»
«Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало волевую победу над «Динамо» (3:1).
«Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало волевую победу над «Динамо» (3:1).
Счет в первом тайме отличным ударом со штрафного открыл полузащитник
После перерыва в составе черноморцев дебютировал нападающий Александр Кокорин. Арендованный у «Зенита» 28-летний форвард оформил дубль, забив свой первый мяч за новую команду уже через 6 минут после выхода на поле.
Голы: Шиманьски, 5 (1:0). Кокорин, 51 (1:1). Нобоа, 54 (1:2). Кокорин, 80 (1:3).
Предупреждения: Ордец, 28. Набиуллин, 33. Цаллагов, 34. Нобоа, 59. Калугин, 75. Миладинович, 88. Лагатор, 89.