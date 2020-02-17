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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо»

«Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало волевую победу над «Динамо» (3:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Счет в первом тайме отличным ударом со штрафного открыл полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски.

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После перерыва в составе черноморцев дебютировал нападающий Александр Кокорин. Арендованный у «Зенита» 28-летний форвард оформил дубль, забив свой первый мяч за новую команду уже через 6 минут после выхода на поле.

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Товарищеский матч: «Динамо» (Москва) — «Сочи» — 1:3 (1:0)

Голы: Шиманьски, 5 (1:0). Кокорин, 51 (1:1). Нобоа, 54 (1:2). Кокорин, 80 (1:3).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 85), Рыков, Шуньич, Ордец (Плиев, 75), Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер (Каборе, 73), Игбун (Нжи, 75), Шиманьски (Панченко, 82), Комличенко.
«Сочи»: Н. Заболотный, Новосельцев (Миладинович, 85), Калугин, Мевля, Набиуллин (Маргасов, 42), Бурмистров, Цаллагов, Заика, Нобоа (Лагатор, 85), Мостовой, Полоз (Кокорин, 46).

Предупреждения: Ордец, 28. Набиуллин, 33. Цаллагов, 34. Нобоа, 59. Калугин, 75. Миладинович, 88. Лагатор, 89.

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