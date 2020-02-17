Российский вратарь «Спартака» рассказал о преимуществах жизни в США

Источник: РИА "Новости"

Ребров заявил, что Соединенные Штаты привлекли его свободой. «Тебя никто не трогает, тебе дают возможность трудиться, соблюдая те законы, которые давно прописаны в Конституции. Но если ты их нарушишь, то получишь наказание. При этом тебя не учат, как правильно жить вне рамок этих законов», — посчитал он.

По мнению 35-летнего голкипера, в США легко заработать миллион, для этого созданы все условия, если человек трудится. «[В России] много примеров, когда люди зарабатывали, а потом оставались без этих денег», — отметил он.

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