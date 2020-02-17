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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

Семак: «Зенит» присматривается к некоторым казахстанцам, а к Исламхану мы вернемся в конце сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Кайратом» и прокомментировал возможность возвращения в клуб капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана.

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Товарищеская игра в Турции завершилась со счетом 3:1 в пользу чемпионов России. На перерыв команды уходили при результате 1:1, но во втором тайме «Кайрат» пропустил два гола за минуту.

— Как вам матч?

— Игра получилась достаточно боевой, неплохая интенсивность, — отметил Семак. — Мы понимаем, что матчи на сборах сложно сравнивать с официальными, но в таких встречах можно почувствовать борьбу и игровой тонус. Мы втягиваемся в нашу работу, готовимся ко второй части сезона.

Интересный матч получился. Во втором тайме мы смотрелись лучше, чем до перерыва. Не впервые встречаемся с «Кайратом», который приезжал к нам в Санкт-Петербург. Команда хорошего уровня, с которой всегда приятно играть.

— Кого отметите в составе «Кайрата»?

— Не хотелось бы переходить на личности. Сейчас появился дополнительный интерес и к игрокам «Кайрата», и из Казахстана вообще, потому что теперь в РПЛ они не будут легионерами.

Исламхан был уже у нас на сборах, очень хороший игрок, с хорошими качествами. Мы присматриваемся к некоторым футболистам, которые могут быть потенциально нам интересными, но фамилии говорить неправильно — это вызовет определенный ажиотаж.

— То есть вы продолжаете следить за Исламханом? У него есть есть какой-то шанс вернуться в «Зенит»?

— Да, мы вернемся к этому вопросу. У него до конца сезона контракт. В зависимости от того, что у нас будет в команде после сезона, какое у него будет желание, возможно, мы сможем вернуться к вопросу о продолжении его карьеры — например, в Санкт-Петербурге.

Напомним, что с 17 по 25 января Исламхан находился на просмотре в «Зените». Казахстанец сыграл в двух контрольных матчах: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он был на поле весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.

31 января Исламхан стал игроком «Аль-Айн» из чемпионата ОАЭ, с которым подписал контракт до конца сезона. В дебютном матче за новый клуб хавбек вышел на замену и отдал голевую передачу, а на данный момент провел четыре игры, в том числе две — в стартовом составе.

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