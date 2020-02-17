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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин оценил игру «Кайрата» против «Зенита» и нашел казахстанца с перспективой уехать в зарубежный клуб

Экс-полузащитник «Кайрата» и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги матча между своими бывшими командами.

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Товарищеская игра в Турции завершилась со счетом 3:1 в пользу чемпионов России. На перерыв команды уходили при результате 1:1, но во втором тайме «Кайрат» пропустил два гола за минуту.

— Как вам матч ваших двух бывших команд?

— Я думаю, что нормально, тренировочный матч. Мне понравилась игра «Кайрата»: очень организованная команда, совсем новая — не та, где был я, более физически мощная, но очень сбалансированная.

А то, что счет 1:3, не так важно. «Зенит» использовал моменты, которые имел, и показал свой класс, — сказал Аршавин.

— Мне показалось, что травма Эсеолы немного подействовала на «Кайрат». Ребята чуть-чуть подсели в первом тайме, но потом, правда, выровняли игру.

— На мой взгляд, наоборот — «Кайрат» в начале владел преимуществом, свидетельством чему явилась красная карточка Оздоева. Да, Дерин, и по моему мнению, и учитывая, что он лучший бомбардир КПЛ, имеет большое значение для команды. Так или иначе его потеря сказалась. Надеюсь, что он быстро выздоровеет и начнет чемпионат готовым.

— Кого отметите в составе «Кайрата» сегодня?

— Мне понравился Косович, очень хорошо владел мячом и по уму все делал. Я рад, что Алип заматерел: он молодой парень, но очень уверенно играет — надеюсь, что он со временем куда-нибудь перейдет из чемпионата Казахстана. Ну и Гафурчик — бегал слева, как всегда (улыбается).

— Кстати, Косович полтора месяца восстанавливался от травмы и сейчас показывает такие кондиции.

 — Он мне понравился. Я немного его видел. На мой взгляд, очень умный футболист и вокруг него впереди идет игра.

— Из тех молодых казахстанцев, которые вышли на замену, кто понравился?

— А я не знаю, маленький парень вышел — это местный? Маленький там, я уже слепой, не вижу, кто где сидел (смеется).

— Киргиз (Гульжигит Алыкулов).

— Был активен, заметен. Ну и Тунга вышел и забил неплохой гол, хотя он уже немолодой.

Ранее «Кайрат» на втором сборе в Турции победил украинский «Днепр-1» (4:2) и сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Последним соперником алматинцев будет еще один клуб российской премьер-лиги — матч с казанским «Рубином» пройдет 19 февраля.

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