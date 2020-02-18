«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым

Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом прошлого года. С того времени хавбек находился без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В сборную России вызывался с 2013 по 2017 год. В составе национальной команды полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.