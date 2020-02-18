«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым
«Рубин» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
«Рубин» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
Соглашение между казанским клубом и 32-летним футболистом рассчитано на остаток нынешнего сезона.
Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом прошлого года. С того времени хавбек находился без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду
«Рубин», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской