Уткин: Если Тедеско по контракту может уйти, то это отставка менеджмента в полном составе

«Меня просят прокомментировать ситуацию с Тедеско и “Гертой”. “Герта” вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в “Спартаке”. Я должен сказать, что контракта Тедеско со “Спартаком” не читал, но полагаю, что если в нём есть возможность расторжения сейчас, когда команда ещё не начала при новом тренере играть, то, наверное, это очень и очень глупо составленный контракт. И если это так, то это отставка менеджмента в полном составе немедленно. Впрочем, “Спартаку” к этому не привыкать. Но, честно говоря, я думаю, что Тедеско и сам должен понимать, что если в такой ситуации он поменяет клуб, то, наверное, это впоследствии скажется на его репутации», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.