«Локо» засудил бывший игрок. Фернандеш выиграл у клуба 11 миллионов
Всё началось ещё при Смородской.
Всё началось ещё при Смородской.
Сегодня стало известно о том, что спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить бывшему полузащитнику команды Мануэлу Фернандешу более 11 млн рублей. В Лозанне состоялось заседание по делу бывшего хавбека московского клуба. Футболист обратился в суд, так как посчитал, что ему не доплатили в тот период, когда президентом клуба была Ольга Смородская.
История с долгом «Локомотива» Фернандешу тянется с 2015 года. 17 февраля CAS вынес окончательное решение. Теперь «Локомотив» обязан выплатить игроку приличную сумму. Если быть точнее — 11 млн. 97 тыс. 918 руб. 30 копеек, плюс 5% инфляции. В «Локомотиве» эту информацию комментировать отказались, ссылаясь на то, что точных данных по вердикту CAS в клубе пока нет.
История с выплатами Фернандешу солидной суммы тянется со времён президентства Ольги Смородской. Именно Ольга Юрьевна, по словам агента, в 2015 году не выплатила Фернандешу премиальные. Но ещё год назад Паулу Барбоза (агент Фернандеша) заявлял, что с подачей заявление в CAS решили повременить. Ману вместе с агентом ждали решения нового генерального директора — Василия Кикнадзе, но
Вчера состоялось заседание CAS в Лозанне. Оно признало правоту Фернандеша. Отмечено, что клуб не выплатил ему солидную сумму: бонус за победу в Кубке России, разницу в зарплате, которая возникла
Василий Кикнадзе в интервью «Чемпионату» рассказал, что между Жоау Мариу и Фернандешем сделали ставку на молодость первого, тем самым, дав понять, что Ману оказался бы на скамейке. До этого генеральный директор «Локомотива» достаточно жёстко высказался об игроке: «Остаются ли у него шансы остаться? Зависит от того, как он проявит себя в оставшееся время. Если это Ману из чемпионского сезона, он точно нам нужен. Если нет — нужно расставаться». Но Фернандеш ответил, что слова Кикнадзе его не интересуют.
Еще пару месяцев — в основном через прессу — обсуждалась история продления отношений, но в итоге стороны так и не пришли к соглашению.
Ещё до официального ухода Фернандеша из «Локо», игроком интересовались многие клубы, но Ману предпочёл «Краснодар».
В этом розыгрыше РПЛ Ману провёл за «быков» лишь шесть матчей (ни одного полного), отметившись одним забитым мячом. Также один гол он забил в Лиге Европы — в ворота «Трабзонспора». В игре против «Арсенала» 24 ноября, игрок получил травму, выбыв до конца года. Однако сейчас со здоровьем футболиста все в порядке. Он вместе с другими футболистами тренируется в общей группе и участвует в контрольных матчах.
Арина Лаврова